Herlings heeft geleerd meer respect te hebben voor de motor

Herlins heeft in zijn eerste seizoen in de zwaarste klasse aardig wat opgestoken. "Ik heb geleerd dat ik meer respect moet hebben voor de motor. In de winter klapte ik tijdens de training geregeld met mijn gezicht tegen de grond. Ik begon op de manier zoals ik me voorbereidde op een seizoen in de MX2. Dat kan niet. En ik neem meer rust. Dit seizoen stop ik eerder. Ik rijd over twee weken nog de Motocross of Nations. Daarna is het klaar, is het tijd voor rust."

Herlings gaat volgend seizoen voor de wereldtitel. "Dat doen er meer in de MXGP, maar ik ben heel allround. Op zand ben ik zeker goed, op een harde ondergrond ook. In de modder, zoals gisteren in Frankrijk, gaat het ook prima. Ik heb de snelheid en kan dus iedereen verslaan. Bij de laatste veertien GP's heb ik maar drie of vier keer naast het podium gestaan."