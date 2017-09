Houtrot, roest en andere gebreken maken klimbossen onveilig

Het is slecht gesteld met de veiligheid van klimbossen en touwparcoursen. Bovendien ontbreekt wet- en regelgeving, waardoor toezicht tekortschiet. Dat meldt tv-programma EenVandaag op basis van een onderzoek bij vijf van dergelijke parken.

In drie van de vijf klimparken was sprake van onveilige situaties, zoals houtrot in platforms, dode bomen of verkeerd gebruik van materialen. In één parcours was een klimtouw als zekerkabel gebruikt, waardoor het risico bestaat dat de val van een klimmer niet wordt gebroken. In een ander park waren staalkabels gebruikt die gemakkelijk kunnen gaan roesten en uiteindelijk breken.

Deskundigen die EenVandaag sprak, verbazen zich vooral over de hoeveelheid houtrot. Vaak wordt die veroorzaakt doordat er verkeerd hout is gebruikt of hout dat niet geïmpregneerd is. Ook te strak aangetrokken spanbanden vormen een probleem: "Bomen worden gewurgd en zijn binnen drie tot vier jaar dood", zegt Frank Schilders, inspecteur van klimparcoursen en bestuurslid van de European Rope Course Association (ERCA).