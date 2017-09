Emmy's voor Saturday Night Live en Veep, hoofdrol voor Sean Spicer

In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig. De Emmy's zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-producties. Tot de winnaars behoren de satirische tv-show Saturday Night Live, de comedyserie Veep en de miniserie Big Little Lies met Nicole Kidman. Die kreeg ook een prijs voor haar rol in de serie.

Een hoofdrol bij de ceremonie was weggelegd voor Sean Spicer, de ex-woordvoerder van het Witte Huis. Hij zei met enige zelfspot dat de prijsuitreiking nog nooit door zo veel mensen werd bekeken. "Period!", riep hij erbij, verwijzend naar uitspraken die hij in januari deed over de bezoekersaantallen bij de inauguratie van president Trump. Spicer oogstte veel applaus voor zijn openingswoord.