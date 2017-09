Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen

Premier William Marlin van Sint-Maarten zegt dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma. "Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar en deden niets", zegt Marlin in een interview met NRC.

Volgens Marlin zijn ruim voordat Irma het eiland verwoestte afspraken gemaakt over het handhaven van de veiligheid. In de communicatie tussen Nederlandse militairen en de lokale politie is vervolgens "iets misgegaan", zegt hij. "Niemand kwam opdagen. Er was niemand die de avondklok controleerde die was ingesteld." De vraag van NRC wat er niet goed ging in de communicatie, schuift Marlin door naar de Nederlandse mariniers.

Kapmessen

Nadat Irma op 6 september over Sint-Maarten was geraasd braken plunderingen uit. Er waren ook berichten over groepen die met kapmessen over het eiland trokken. Pas na enkele dagen was het gezag hersteld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag laat NRC in een reactie weten dat militairen "een maximale en zeer adequate inspanning hebben geleverd", ook op het gebied van veiligheid. Marlin zegt dat de mariniers die nog op Sint-Maarten zijn nu "prima werk" doen bij de beveiliging van het vliegveld.