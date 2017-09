Maria groeit uit tot orkaan en trekt verder richting Saba

De tropische storm Maria, die afkoerst op de Bovenwindse Eilanden en Puerto Rico, is zoals verwacht uitgegroeid tot een orkaan. Er worden nu windsnelheden gemeten van zo'n 120 kilometer per uur. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat Maria bij zijn tocht over de Atlantische Oceaan verder aan kracht toeneemt en uitgroeit tot een orkaan van de derde categorie.

De eilanden Saba en Sint-Eustatius liggen op de koers van de orkaan en worden waarschijnlijk in de loop van dinsdag geraakt.

Sint-Maarten wordt naar verwachting niet direct geraakt, maar krijgt wel te maken met extreme regenval. Volgens NOS-weerman Gerrit Hiemstra kan er 150 tot 300 millimeter vallen. De neerslag kan leiden tot veel meer overlast dan anders in het orkaanseizoen, omdat veel daken zijn beschadigd. Ruim 90 procent van de gebouwen op Sint-Maarten heeft schade als gevolg van de orkaan Irma.

Maria trekt met windsnelheden tot 120 kilometer per uur langzaam naar het westen, in de richting van Puerto Rico. De eilanden Dominica en Guadeloupe worden maandagavond waarschijnlijk als eerste getroffen.