Van der Poel oppermachtig in Iowa

Mathieu van der Poel heeft de eerste wereldbekerveldrit van het seizoen op indrukwekkende wijze gewonnen. In het Amerikaanse Iowa reed hij de Belgen op een hoop.

De Belgen Laurens Sweeck en Quinten Hermans werden tweede en derde op ruim veertig seconden achterstand. Lars van der Haar finishte als vijfde op bijna een minuut.

Wereldkampioen Wout van Aert had een slechte dag in het Amerikaanse gras en eindigde, mede door pech, ver in de achterhoede als veertiende op 2.32 minuut.

Onbedreigd

De 21-jarige Van der Poel liet, op het niet al te lastige en dus razendsnelle parcours, al in de eerste ronde iedereen achter zich. Hij breidde zijn voorsprong gestaag uit en reed onbedreigd naar de winst.