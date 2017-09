Cocu tevreden, 'maar we zijn er nog niet'

"Ik ben redelijk tevreden, het was een goed weekend voor PSV", aldus Phillip Cocu na de 1-0 zege op Feyenoord in de topper in Eindhoven. Door de zege kwam PSV in punten op gelijke hoogte met koploper Feyenoord.

Maar over het optreden van zijn ploeg in de tweede helft, toen PSV het moeilijk had met tien Feyenoorders, kon Cocu onmogelijk tevreden zijn. "Tegen tien man mag je niet in problemen komen. We hebben laten zien dat we er nog niet zijn."

'Hoop dat het meevalt met Luuk'

Cocu gunde Luuk de Jong weer het vertrouwen, maar zag de centrumspits al na achttien minuten afhaken met een ribblessure na een charge van Steven Berghuis. "Ik hoop dat het meevalt", aldus Cocu. "Hij speelde goed en maakte bij de goal ruimte voor Gastón Pereiro."