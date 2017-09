Amerikaanse toeristen in Marseille bespoten met zoutzuur

In Marseille zijn vier Amerikaanse toeristen aangevallen met zoutzuur. Twee vrouwen zijn gewond geraakt aan het gezicht. De dader is een 41-jarige vrouw.

Na de aanval vluchtte de dader niet weg; ze bleef staan op de plek en liet foto's van zichzelf zien met brandwonden. De twee slachtoffers van 20 en 21 jaar zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het incident gebeurde op het grootste treinstation van Marseille. Volgens de politie heeft het voorval niets met terrorisme te maken. De dader is gearresteerd. De politie wil verder geen details geven over de dader of de gewonden.