Thiemo de Bakker heeft de eerste set met 6-3 verloren van Lukas Rosol in de beslissende vijfde wedstrijd van het Davis Cup-duel van Nederland met Tsjechië.

De Bakker werd in die eerste set twee keer gebroken en kon het hoge tempo van de Tsjech niet bijhouden. Inzet van de wedstrijd is een plaats in de Wereldgroep.

Haase houdt hoop levend

Eerder op de dag trok Robin Haase de stand gelijk (2-2) in Den Haag door van Jiri Vesely te winnen.