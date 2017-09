Ethiopiër Legese wint Dam tot Damloop

Birhanu Legese heeft de 33ste editie van de Dam tot Damloop op zijn naam gebracht. De Ethiopische atleet nam in de laatste kilometer afstand van zijn landgenoten Yenew Alamirew en Jiksa Tedese en legde de 10 mijl (16,1 kilometer) tussen Amsterdam en Zaandam af in 45 minuten en 36 seconden.

Edwin Kiptoo, de winnaar van de laatste twee jaar, liep lang op kop, maar moest zijn tempowerk in de slotfase bekopen. De Keniaan werd vierde, achter Alamirew en Tedese. Khalid Choukoud was de beste Nederlander. Hij werd elfde in 47.27.

Vastenburg achtste

Bij de dames won Mercyline Chelangat in 53.06. De Oegandese klopte de Ethiopische Sofia Assefa en de Japanse Risa Takenake. Jip Vastenburg werd achtste in 54.01.