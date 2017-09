Gajser wint eerste manche MXGP in Frankrijk, Herlings derde

De Sloveen Tim Gajser heeft de eerste manche van de MXGP-wedstrijd in het Franse Pays de Montbéliard gewonnen. Al vroeg kwam de onttroonde wereldkampioen aan kop en die positie liet hij niet meer los. Jeffrey Herlings eindigde als derde. Hij moest ook de Fransman Romain Febvre voor laten gaan.

Herlings reed de snelste ronde, maar moest ondanks dat toch bijna 40 seconden toegeven op Gajser.

Glenn Coldenhoff reed in het begin even op kop, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plek. Wereldkampioen Antonio Cairoli reed een voorzichtige race. De Italiaan finishte als negende.

Om 17.10 uur is de tweede manche. Deze is live te volgen via NOS.nl