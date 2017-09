Koenders vraagt met Johnny de Mol bij VN aandacht voor vluchtelingen

Programmamaker Johnny de Mol gaat met minister Koenders van Buitenlandse Zaken naar het VN-hoofdkwartier in New York om daar bijeenkomsten bij te wonen. De Mol zal er onder meer praten over vluchtelingen en aanwezig zijn bij gesprekken over de crisis in Syriƫ en over terrorismebestrijding. Die laatste besprekingen vinden plaats onder leiding van Nederland.

In New York zijn deze week wereldleiders bijeen om op de Algemene Vergadering van de VN te praten over de uitdagingen waar de internationale gemeenschap voor staat. Koenders praat met collega's over de oorzaken van grote migratie- en vluchtelingenstromen, zoals conflicten en mensenrechtenschendingen.

Volgens Koenders biedt Johnny de Mol, die zich met zijn stichting Movement on the Ground sinds 2015 inzet voor vluchtelingen, "door zijn persoonlijke ervaring en inzet voor vluchtelingen een belangrijke reality check". Koenders vindt de relatie tussen internationale samenwerking en lokale acties erg belangrijk en wil De Mol daarom kennis laten maken met het werk van de VN.

Lesbos

"Zolang ik me kan herinneren, trek ik me het lot van mensen aan en voel ik me geroepen om te helpen", zegt Johnny de Mol. "Daar waar het kan, wil ik graag iets bijdragen en het liefst direct de handen uit de mouwen steken, zoals op Lesbos." Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken brengt De Mol daar in de vluchtelingenkampen "op een innovatieve manier menselijkheid terug".

De Mol zegt "oprecht vereerd" te zijn dat Koenders hem heeft uitgenodigd. "Ik kijk uit naar een hele leerzame en waardevolle ervaring."