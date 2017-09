Leven en overleven in de Moskouse chroesjtsjovki-flats

Tegen

"Ik ben dol op dit gebouw. Het is hier zo groen en rustig. Net alsof je in een datsja (buitenhuisje) woont. Ook is mijn man hier gestorven.

Het is een warm gebouw vanwege de dikke muren, met weinig geluidsoverlast. We hebben een hele gezellige binnenplaats. Ook hebben we een eigen geiser voor warm water in plaats van stadsverwarming, waardoor we nooit zonder warm water zitten.

Ik heb één keer meegedaan aan de protesten, in mei. Ik wil niet gedwongen worden uit dit gebouw of uit deze buurt weg te gaan. De autoriteiten willen het en ik moet maar mijn spullen pakken en vertrekken. Naar een onbekende woning in een onbekende buurt. Ze zeggen elke keer weer iets anders en vergeten wat ze eerder hebben gezegd of ze ontkennen het gewoon. Om eerlijk te zijn, geloof ik nergens meer in."