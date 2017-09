Oudere man schiet twee mensen dood in Duits café

In Traunreut in het zuiden van Duitsland zijn twee mannen (31) om het leven gekomen toen een 62-jarige man het vuur opende op cafégasten. Twee vrouwen (50 en 28) raakten zwaargewond. Zij zijn niet in levensgevaar.

De schutter, die werd omschreven als een oudere man met grijs haar, sloeg na de schietpartij op de vlucht. Een uur later is hij, na een tip, gearresteerd. In zijn huis zijn een wapen en munitie gevonden.

Het motief van de man is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of hij in het café lukraak om zich heen heeft geschoten. Later vandaag wordt hij verhoord.