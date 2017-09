John Degenkolb neemt niet deel aan de WK wielrennen in het Noorse Bergen. De Duitse sprinter, die samen met Nikias Arndt als kopman van de Duitse ploeg aangewezen was voor de wegrace, is niet topfit.

"Een lastige beslissing, maar dit is het beste voor het team", aldus Degenkolb. De Trek-Segafredo-renner moest eind vorige maand de Vuelta a EspaƱa na vier ritten al verlaten vanwege bronchitis. Volgens de Duitse wielerbond kampt Degenkolb nog steeds met ademhalingsproblemen.