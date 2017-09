Wekdienst van 17 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Schot in besprekingen Hamas en Fatah, mogelijk verkiezingen

De Palestijnse Hamas-beweging komt tegemoet aan eisen van de rivaliserende Fatah-beweging van president Abbas. Hamas ontbindt zijn regerende comité in de Gazastrook en wil meewerken aan vrije verkiezingen. Daarmee lijkt een eenheidsregering voor de Palestijnse gebieden dichterbij te komen.

Sinds tien jaar heeft Hamas het voor het zeggen in de Gazastrook en regeert Fatah op de Westelijke Jordaanoever. Leden van Hamas en Fatah praten sinds vorige week in Egypte over verzoening.

Scout van Netflix-kraker Narcos doodgeschoten in Mexico

Een medewerker van de populaire Netflix-serie Narcos is vermoord toen hij op zoek was naar geschikte opnamelocaties voor het komende vierde seizoen van de serie. Dat gaat over de Mexicaanse drugsscene. De 37-jarige locatiescout werd begin deze week dood gevonden in zijn auto in Temascalapa, niet ver van de grens met de deelstaat Hidalgo. Dat is de staat met hoogste moordcijfer van Mexico. De politie als Netflix weten niet wat er precies is gebeurd.