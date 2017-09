Worden Spaanse olijven het slachtoffer van Trumps 'America first'?

"From now on it's only America first." Wie de rede hoorde waarmee Donald Trump zijn mandaat als Amerikaans president inzette, dacht aan Chinese en Mexicaanse import. Maar een van de eerste slachtoffers kan weleens de Spaanse olijfsector zijn.

Spaanse boeren zouden hun zwarte olijven massaal dumpen op de Amerikaanse markt. Dat gaat tegen te lage kosten en is ook nog eens gesubsidieerd met Europees geld, vermoedt het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent oneerlijke concurrentie met de olijfindustrie in de Verenigde Staten - en juist die moet volgens Trumps doctrine als eerste worden beschermd.