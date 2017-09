Pool met bijna 5 promille van de weg gehaald in Duitsland

De Duitse politie heeft gistermiddag een Pool van de weg gehaald die bijna 5 promille alcohol in zijn bloed had. De man van 38 werd gesignaleerd op de autobahn bij Wismar, in het noordoosten van Duitsland, nadat hij daar bijna een ongeluk had veroorzaakt.

Een blaastest leverde volgens de politie "het trieste record" op van 4,86 promille. Dat de man met zoveel alcohol in zijn bloed ├╝berhaupt kon gaan rijden, mag een wonder heten. Bij zulke promillages kun je in coma raken of zelfs overlijden.

De limiet voor autorijden is zowel in Nederland als in Duitsland 0,5 promille. Hoeveel de dronken bestuurder op had, is niet bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht om te ontnuchteren en zijn auto is in beslag genomen.