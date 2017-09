Faber over Jans: iedereen mag meepraten

Het voorval riep herinneringen op aan die keer dat Ajax-coach Leo Beenhakker in 1980 op de bank gezelschap kreeg van 'elftalleider' Johan Cruijff tijdens het duel met FC Twente.

Ron Jans was zich voor de camera van Fox Sports van geen kwaad bewust. "Dit is betrokkenheid van allemaal", zei hij. "Dat doen we elke week. Dus als je het elke week weer gaat vragen, krijg je iedere week hetzelfde antwoord."