CPB begint met doorrekening stukken uit formatie

Een groot deel van de afspraken die de vier formerende partijen hebben gemaakt, zijn naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd om te worden doorgerekend. Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Naar verwachting heeft het CPB zo'n vijf werkdagen nodig om de plannen door te nemen en conclusies te trekken over de financiƫle gevolgen. Daarna worden ze teruggestuurd naar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die de afspraken dan eventueel nog kunnen bijschaven.

Enkele dossiers konden nog niet naar het CPB worden gestuurd, omdat daar nog geen overeenstemming over is. Maar het einde lijkt in zicht; diverse onderhandelaars hebben de afgelopen dagen laten doorschemeren dat er over steeds meer dossiers overeenstemming is bereikt, bijvoorbeeld over vluchtelingendeals en een nieuwe bed-bad-broodregeling.

Kenners denken dat het nog enkele weken duurt voor de zaak beklonken is.