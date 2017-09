Pedersen wint de Ronde van Denemarken

Mads Pedersen is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De 21-jarige Deen zag zijn in de derde rit veroverde leiderstrui in de vijfde etappe niet meer in gevaar komen.

Sterker nog, Pedersen sprintte in de slotetappe naar Aarhus over 198 kilometer vol mee om de dagzege. Uiteindelijk hoefde de renner van Trek alleen Max Walscheid voor zich te dulden.

De Duitser maakte daarmee het vele werk van zijn Sunweb-ploeg naar behoren af. De zwartwitte trein had in de finale de handen vol aan het terughalen van alle vluchters. Op twee kilometer van de streep was die missie volbracht.