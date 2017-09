Eerste KLM-toestel op Sint-Maarten om mensen te evacueren

Voor het eerst sinds de orkaan is een vliegtuig van KLM geland op Sint-Maarten. Het gaat hulpbehoevenden, toeristen van alle nationaliteiten en andere mensen die niet op het getroffen eiland wonen, evacueren. Er is plaats voor 268 passagiers, die met pendelvluchten naar Aruba worden gevlogen.

De Boeing 747 vloog eerst naar CuraƧao om personeel en hulpgoederen op te pikken. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegevlogen om de evacuatie te begeleiden.

Vrijwillige inzet personeel

Het is voor het eerst sinds de Bovenwindse Eilanden werden getroffen door de orkaan Irma dat een KLM-toestel op Sint-Maarten is geland. De vlucht is mogelijk dankzij vrijwillige inzet van het vliegend personeel.

Tot nu toe zijn ruim 3800 mensen uit Sint-Maarten geƫvacueerd, van wie 1400 door het Nederlandse leger.