City gaat in Watford door waar het woensdag gebleven was

Manchester City is in eigen land verder gegaan met waar het woensdag in de Champions League was gebleven: domineren en scoren. The Citizen verpulverden vorig weekeinde Liverpool met 5-0, walsten midweeks met 4-0 over Feyenoord heen en wonnen vandaag met 6-0 bij Watford, dat na vier speelronden nog ongeslagen was.

City gaat nu alleen op kop in de Premier League. Stadgenoot Manchester United kan zondag echter weer op gelijke hoogte komen als het thuis weet af te rekenen met Everton.

Het duurde in Watford een klein halfuur voordat de doelpuntenmachine van Pep Guardiola op gang kwam, maar toen was er voor de thuisclub ook geen houden meer aan. Eerst verlengde Sergio Agüero met succes een vrije trap van Kevin De Bruyne met het hoofd, daarna hielp David Silva de Argentijnse goaltjesdief aan een intikker en tenslotte - ook nog voor de pauze - rondde Gabriel Jesus een steekbal van Agüero doeltreffend af.

Na de pauze maakte Nicolás Otamendi koppend de 0-4, rondde Agüero een kort solo fraai af en scoorde Raheem Sterling vanaf de strafschopstip. Het was voor Agüero zijn zesde hattrick in de Premier League. Alleen Alan Shearer (elf), Robbie Fowler (negen) en Michael Owen en Thierry Henry (ieder acht) maakten vaker drie goals in één wedstrijd.

Liverpool gelijk

Liverpool kreeg na de afstraffing van een week geleden en de teleurstellende 2-2 in de Champions League tegen Sevilla opnieuw een tegenvaller te verwerken. De ploeg van Jürgen Klopp, die Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd op de bank hield, kwam op eigen veld niet verder dan een gelijkspel tegen Burnley: 1-1.

De gasten namen na 26 minuten brutaal de leiding via een een schuiver van Scott Arfield, maar vier minuten later had Mohamed Salah de stand alweer gelijkgetrokken. De Reds maakten in het uur dat restte driftig jacht op meer, maar het ontbrak de Liverpudlians aan precisie en het nodige geluk. Zo trof Dominic Solanke in de 87ste minuut na een fraaie aanval van dichtbij de lat.