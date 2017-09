Ook zonder De Boer gaat Crystal Palace onderuit

Het ontslag van Frank de Boer heeft bij Crystal Palace nog niet het gewenste effect opgeleverd. Ook de vijfde wedstrijd van het seizoen werd verloren. Southampton was in Londen met 1-0 te sterk.

Oud-bondscoach Roy Hodgson werd afgelopen week aangesteld als vervanger van De Boer. Met slechts één wijziging in de basisformatie (Ruben Loftus-Cheek voor Chung-yong Lee) begon hij aan het thuisduel met Southampton. Al binnen vijf minuten was het 0-1. Steven Davis rondde af nadat doelman Wayne Hennessey de bal niet goed kon verwerken.

Rentree Van Dijk

Virgil van Dijk begon op de bank bij Southampton. Hodgson gunde hem in de 87ste minuut een invalbeurt. Van Dijk maakte daarmee zijn eerste minuten voor Southampton sinds januari dit jaar.

Bij Crystal Palace stond Timothy Fosu-Mensah in de basis en moest Patrick van Aanholt toekijken vanaf de bank. Voor Jaïro Riedewald was er geen plaats in de selectie.

Het programma van Crystal Palace in de Premier League biedt weinig hoop op een spoedige ommekeer. Eerste volgen uitwedstrijden tegen Manchester City en Manchester United. Daarna staat een thuisduel met Chelsea op het programma.