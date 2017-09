Duitsers onderscheppen vrachtwagen met 51 mensen

Bij de Duitse stad M├╝llrose, aan de grens met Polen, is een vrachtwagen onderschept die 51 mensen illegaal naar Duitsland had gebracht. In de laadruimte bevonden zich 17 kinderen. Hun nationaliteit is nog onbekend.

De vrachtwagen stond geregisteerd in Turkije. De chauffeur, een 46-jarige Turk, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen was zojuist vanuit Polen de Duitse grens gepasseerd.

De controle van de laadruimte leverde volgens de Duitse politie een schokkend beeld op, hoewel niemand gewond was. Onbekend is hoelang de vrachtwagen onderweg is geweest en waar de mensen zijn ingestapt. Het Duitse Rode Kruis en andere hulporganisaties hebben zich over de groep ontfermd.