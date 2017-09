Het beste uit het Oog: Clintons wraak en de vergeten groep op Sint Maarten

"Clinton is in haar boek heel eerlijk en dat zal voor veel mensen nieuw zijn." Historicus Felix Klos las haar vuistdikke boek What Happened over de verloren presidentsverkiezingen van vorig jaar. Hillary schrijft onder meer dat ze The Donald best wat harder aan had willen pakken. "Had ik niet moeten zeggen: 'donder op' en zouden mensen dat niet mooi hebben gevonden?"