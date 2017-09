Toekomst Schevenings vreugdevuur onzeker

Het is onzeker of er tijdens de jaarwisseling een Schevenings vreugdevuur komt. De organisatie van de Stichting Vreugdevuur heeft na een geschil met de gemeente besloten op te stappen.

Het vreugdevuur in Scheveningen werd volgens de organisatie voor het eerst ontstoken in 1850. Jaarlijks komen er veel mensen op het evenement af. In 2014 werd bekendgemaakt dat het Vreugdevuur Scheveningen geplaatst zou worden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Vuurwerkshow

In 2015 werd aan de traditie van het vreugdevuur een vuurwerkshow toegevoegd, die gedeeltelijk door de gemeente wordt betaald. Volgens de organisatoren heeft de gemeente nu "zonder enige vorm van overleg de vuurwerkshow weggekaapt" bij het evenement. Ze zeggen verder dat de gemeente het afgelopen jaar ook restricties had opgelegd aan de hoogte van het vreugdevuur.

Op het strand zijn elke jaarwisseling twee vreugdevuren. Scheveningen-Dorp, waar de Stichting Vreugdevuur bij hoort, bouwt traditiegetrouw een brandstapel van pallets ten noorden van de haven; de buurt Duindorp doet dat op het Zuiderstrand. De twee strijden om het hoogste, het beste en mooiste vuur van Den Haag.

Bederven

De winnaar maakt een jaar lang aanspraak op de titel hoogste vreugdevuur van Nederland. In 2015 was het vreugdevuur van de Duindorpers het grootste ter wereld. De palletstapel was 15 bij 15 meter.

De vrijwilligers van de Stichting Vreugdevuur vinden dat de gemeente te veel invloed heeft op het culturele erfgoed en het feestje op deze manier "volledig bederft". Het is volgens de organisatie onzeker of er een nieuwe organisatie komt, meldt Omroep West.