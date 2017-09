6 ton schadevergoeding na biertje met bijtend schoonmaakmiddel

Een Amerikaan uit New Jersey krijgt een schadevergoeding van ruim 600.000 euro vanwege een biertje met een bijtend schoonmaakmiddel. De man liep in 2012 ernstige brandwonden op in de bar van een casino in Atlantic City door een chemisch goedje dat was achtergebleven in de tap.

Het bijtende middel was gebruikt om de leidingen van de biertap schoon te maken. Toen de man een slok van zijn pilsje nam, wist hij meteen dat er iets mis was: hij voelde een brandende pijn in zijn slokdarm en moest overgeven. Later gaf hij ook bloed op.

De man werd met ernstige pijn opgenomen in het ziekenhuis. De behandelend arts had naar eigen zeggen nog nooit zulke zware brandwonden in maag en slokdarm gezien. Het slachtoffer moest zes dagen in het ziekenhuis blijven.

Een jury oordeelde dat de bar en het schoonmaakbedrijf samen verantwoordelijk waren voor de fout. Zo had een pH-test van 15 cent gebruikt kunnen worden om de zuurgraad in de tap te testen. De bar gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.