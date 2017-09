Prins Laurent 'te ziek' voor standje van premier

De Belgische prins Laurent is nog niet bij premier Michel langsgeweest voor een standje na een ondiplomatiek bezoek aan een Chinees feestje. Volgens Belgische media zegt de broer van de koning dat hij te ziek is om langs te komen.

Laurent dook in augustus op bij een feestje ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van het Chinese leger. De prins twitterde zelfs een foto met hoogwaardigheidsbekleders in uniform. Koning en premier waren onaangenaam verrast, omdat Laurent eerder na een bezoek aan de premier van Sri Lanka te verstaan had gekregen dat hij zich niet met diplomatie moest bezighouden.