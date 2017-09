Plat pakt wereldtitel op de paratriatlon

Jetze Plat heeft in Rotterdam zijn wereldtitel op de paratriatlon geprolongeerd. In de H2-klasse kwam hij met ruim twee minuten voorsprong voor landgenoot Geert Schipper over de finish.

Ook paralympisch kampioen

Plat pakte een jaar geleden tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook al de titel. Toen ook voor Schipper.

Na het zwemmen had Plat al een voorsprong van twee minuten op Giovanni Achenza, maar de Italiaan viel uiteindelijk terug naar de vijfde plaats. Bij het handbiken en daarna het wheelen behield Plat z'n voorsprong van rond de twee minuten. Alleen was Geert Schipper nu z'n naaste belager geworden.

Echt spannend werd het niet en dus kon de 26-jarige inwoner uit Vrouwenakker vrij rustig naar z'n tweede wereldtitel op de paratriatlon rijden.