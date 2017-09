Brief voor pedoseksueel nekt premier IJsland

De IJslandse regering is gevallen over een brief die de vader van premier Benediktsson schreef voor een veroordeelde kinderverkrachter. Een coalitiepartij spreekt van een vertrouwensbreuk omdat de minister-president het schrijven geheim had gehouden.

De vader, Benedikt Sveinsson, had het in een brief opgenomen voor een vriend die in 2004 tot vijf jaar cel werd veroordeeld wegens kindermisbruik. De man had twaalf jaar lang zijn stiefdochter bijna dagelijks misbruikt. In de brief pleitte Sveinsson voor 'eerherstel' voor de pedoseksueel; daarmee zou de man weer in aanmerking komen voor beroepen waar een verklaring van goed gedrag voor nodig is.

Doofpot

Hoewel Benediktsson er al sinds juli van wist, werd de steun van Sveinsson aanvankelijk stilgehouden. Toen er ophef ontstond over het eerherstel van de dader, deed Benediktsson er alles aan om de naam van zijn vader uit de publiciteit te houden. Pas toen een parlementaire commissie aandrong, werd diens betrokkenheid bekend.

Coalitiepartij Heldere Toekomst sprak schande van het gekonkel van de premier en trok zich terug uit de regering. Daarmee verloor de wankele coalitie na negen maanden zijn meerderheid in het parlement. Benediktsson wil voor november nieuwe verkiezingen uitschrijven.