'Perfectionist' Weghorst: ik was heel getergd

Tien minuten daarna was het wel raak voor Weghorst, die na zijn goal leek te exploderen van geluk. "Ik ben een perfectionist. Ik was heel getergd. Ik had zoiets van: ik ga hier vanavond niet van het veld zonder te scoren."

Weghorst, voorlopig topscorer van de eredivisie met zes treffers uit vijf duels, mikt op een totaal van twintig goals dit seizoen. "Dat vind ik wel reƫel voor een spits van AZ."