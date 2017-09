Scholengemeenschap vraagt bedrijven geld voor stagiairs

De Rooi Pannen, de Brabantse scholengemeenschap die gisteren bekendmaakte dat leerlingen geen studiekosten meer hoeven te maken, vraagt wel een vergoeding aan bedrijven voor stagiairs. Dat schrijft BN de Stem.

Volgens de MBO-raad gaat dit tegen de afspraken in die scholen onderling gemaakt hebben. "Scholen krijgen het geld voor het regelen van stages al van de overheid, dus hoeven we dat niet bij bedrijven in rekening te brengen", zegt Marije Hulsbosch-Sizoo van de MBO-raad.

Tiny Pheninckx, de directeur van de school voor vmbo en mbo, ziet dit anders. "Het gaat om een vrijwillige bijdrage voor bedrijven. Het is niet gekoppeld aan het al dan niet krijgen van een stagiair."

Volgens de directeur is het vergelijkbaar met de sponsoring van bijvoorbeeld een klaslokaal, "het heeft geen dwingend karakter". De MBO-raad heeft geen problemen met vrijwillige investeringen uit het bedrijfsleven, zo lang die niet gekoppeld zijn aan stages.