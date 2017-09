Internationaal verzet tegen Koerdisch referendum over afscheiding Irak

De langgekoesterde wens van de Koerden in het noorden van Irak om van hun autonome regio een onafhankelijke staat te maken, stuit op internationaal verzet. Eensgezind pleiten de Verenigde Naties, de VS, de Iraakse overheid in Bagdad en buurlanden Turkije en Iran tegen het door de Koerden afgekondigde onafhankelijkheidsreferendum van 25 september.

Het Koerdische parlement heeft ingestemd met een volksraadpleging over afscheiding van Irak. Eerder vroeg een internationale delegatie van de Verenigde Staten, de VN en Groot-Brittannië de Koerdische leider Massoud Barzani om uitstel van zijn "zeer riskante" referendum.

De internationale gemeenschap vreest voor confrontaties tussen de centrale overheid in Bagdad, die onafhankelijkheid niet ziet zitten, en de Koerdische bewoners van het olierijke noordoosten. Spanningen leiden volgens de VS af van de oorlog tegen Islamitische Staat. De extremistische beweging houdt nog steeds delen van Irak en Syrië bezet.

'Erg slecht idee'

President Erdogan van Turkije noemt het referendum een "erg slecht idee". Turkije heeft een grote Koerdische populatie, waarvan het merendeel zich wil afscheiden van Turkije. In de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden in het zuidoosten van Turkije vielen in dertig jaar tijd meer dan 40.000 doden. Door een referendum in buurland Irak wordt die strijd mogelijk nog heviger. Ook Iran heeft een Koerdische bevolkingsgroep, en is om die reden huiverig voor een referendum.