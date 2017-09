'370.000 kinderen ondervoed door aanhoudende droogte in Kenia'

Door de aanhoudende droogte in Kenia zijn de oogsten mislukt en geeft het vee te weinig melk. Een steeds groter deel van de bevolking lijdt daardoor honger.

Volgens Unicef zijn inmiddels bijna 370.000 kinderen ondervoed. Dat zijn er 30.000 meer dan in februari. Bij ruim 72.000 kinderen is de ondervoeding ernstig en is levensreddende hulp nodig.

In het noorden van het land is de droogte het ergst. Twee op de drie kinderen lijdt daar aan ondervoeding.

Hersenschade

Unicef maakt zich zorgen, omdat de situatie bijna elk jaar terugkeert. Veel kinderen zijn daardoor chronisch ondervoed, zei de directeur van Unicef in Kenia, Werner Schultink, eerder al.

"Ze overleven het wel, maar ze krijgen te weinig voedingsstoffen om tot goede lichamelijke groei te komen en hun hersenontwikkeling blijft achter." Volgens Schultink kunnen kinderen daar hun leven lang last van houden.