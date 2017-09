'Alles is naar de hel': Sint-Maarten smeekt om hulp

Er is geld nodig op Sint-Maarten. Heel veel geld. Veel mensen zitten in zak en as sinds de verwoestende orkaan Irma heeft huisgehouden op het eiland. Onder meer met de actie 'Nederland helpt Sint-Maarten' van het Rode Kruis wordt geld opgehaald voor mensen die alles kwijt zijn.

Verslaggever Lex Runderkamp ontmoette de afgelopen dagen tal van slachtoffers van Irma, onder wie Reinier en Vanka. Van hun huis is vrijwel niets meer over. Ze smeken om hulp. "We hebben materiaal nodig", zegt Reinier. "Stuur ons geen geld. Het is niet oké om een miljoen dollar te hebben, terwijl de winkels leeg zijn."

Reinier is er stuk van. "Dit was geen wind. Dit was Irma, ze is een trut." Hij verontschuldigt zich voor zijn taalgebruik, terwijl hij zijn tranen maar moeilijk weet te bedwingen. "Alles is naar de hel. Alsjeblieft, mensen. Help ons."