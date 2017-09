Valse start voor Davis Cupteam: De Bakker in vijf sets onderuit

Thiemo de Bakker heeft in het eerste duel van de Davis Cup-ontmoeting tussen Nederland en Tsjechiƫ, met als inzet een plaats in de wereldgroep, in vijf sets verloren van Jiri Vesely: 4-6,6-3,4-6, 6-4,6-4.

De Bakker begon goed en won de eerste set na een vroege break. In de tweede set kwam Vesely wat beter in zijn spel en trok deze naar zich toe. De derde set ging lang gelijk op totdat De Bakker met een break de set binnenhaalde.

Al vroeg in de vierde set brak Vesely De Bakker en hield deze break vast. In de vijfde set was de tank leeg bij De Bakker, ondanks een aantal moedige pogingen.