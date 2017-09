Vaticaanse diplomaat in VS verdacht van bezit kinderporno

Een hooggeplaatste diplomaat van het Vaticaan die werkt op de ambassade in Washington heeft mogelijk de Amerikaanse kinderpornowet overtreden. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno.

Er is een onderzoek ingesteld naar diplomaat, die momenteel in Vaticaanstad is. Het Vaticaan wil de identiteit van de diplomaat niet vrijgeven vanwege geheimhoudingsplicht tijdens het onderzoek.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Vaticaan gevraagd de diplomatieke onschendbaarheid van de man, die tevens priester is, op te heffen, zodat hij kan worden vervolgd. Maar dat verzoek is geweigerd.

Het Amerikaanse ministerie stuurde het Vaticaan op 21 augustus een brief, waarin staat dat de diplomaat verdacht wordt van schending van de wet met betrekking tot het gebruik van kinderporno.