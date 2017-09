Deel Londense metro stilgelegd om nieuw incident

Op de metrolijn tussen High Street Kensington en Edgware Road in centraal-Londen is de metro stilgelegd. Volgens vervoerder Transport for London is dat om een politieactie naar aanleiding van een incident. Het is niet bekend of de actie iets te maken heeft met de explosie vanmorgen op een ander metrostation.

Daar vielen vanmorgen in de spits 22 lichtgewonden bij een ontploffing van een zelfgemaakt explosief. Volgens de politie kwam de emmer waar het explosief in zat slechts gedeeltelijk tot ontploffing, waardoor er geen doden zijn gevallen.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen heeft bekendgemaakt dat er een klopjacht gaande is op degene die de emmer heeft achtergelaten. Of de politie al iemand op de korrel heeft, wilde hij niet zeggen.

Terreurdreiging

Naar aanleiding van de explosie is een speciaal comité voor binnenlandse veiligheid bijeengeroepen. De leden, onder wie premier May en burgemeester Khan overleggen nu met elkaar. Mogelijk wordt bij die vergadering besloten de terreurdreiging te verhogen naar het maximale niveau.