Een overstromingsverzekering, hoe zit dat in andere landen?

Het overgrote deel van de huizen in Nederland is niet verzekerd tegen overstromingen. En dat terwijl verzekeraars verwachten dat schade door klimaatverandering de komende decennia toeneemt. Ze pleiten er daarom voor dat een overstromingsverzekering een verplicht onderdeel wordt van de opstalverzekering voor huizen. Die moet zo'n anderhalve euro per maand per huis gaan kosten.

Maar hoe is het nu precies in Nederland geregeld? En hoe zit het in andere landen? Een overzicht.

Nederland

Na de watersnoodramp in 1953 zijn Nederlandse verzekeraars massaal gestopt met het verzekeren van overstromingsschade, omdat ze vreesden failliet te gaan als er weer een grote overstroming zou zijn. Daarna was het decennia lang niet mogelijk om je tegen een overstroming te verzekeren. Sinds een paar jaar is er één verzekeraar, de Neerlandse, die weer een overstromingsverzekering aanbiedt. Die kost grofweg tussen de 8 en 60 euro per maand, afhankelijk van allerlei factoren. Hoeveel klanten het bedrijf heeft, wil het niet zeggen.

De overheid kan ook een schadevergoeding uitbetalen als mensen getroffen worden door een overstroming. Dat is geregeld in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Maar hoe hoog zo'n vergoeding is en wie er wel en niet voor in aanmerking komt, is onduidelijk.

België

In België is een overstromingsverzekering een verplicht onderdeel van de brandverzekering voor huizen. Die brandverzekering zelf is weer niet verplicht. Maar zo'n 95 procent van de huiseigenaren heeft zo'n verzekering. En 89 procent van de huurders ook, om een mogelijke aansprakelijkheid bij brand af te dekken.

Er is wel een beperking, om mensen ervan te weerhouden in risicovolle gebieden te gaan wonen. De Belgische regering heeft delen van het land als risicozone aangewezen. Bestaande huizen in die zones vallen wel onder de overstromingsverzekering, maar nieuwe huizen niet.

Groot-Brittannië

In 2016 hebben verzekeraars in samenspraak met de Britse overheid een nieuw systeem voor overstromingsverzekeringen opgezet. Iedere huiseigenaar met een verzekering betaalt nu jaarlijks 10,50 pond extra. En daardoor kan de verzekering van huiseigenaren in risicogebieden met honderden ponden per jaar omlaag. Die konden zich dus al verzekeren tegen overstromingen, maar moesten een veel hogere premie betalen dan huiseigenaren buiten risicogebieden.

Om bouwen in risicogebieden te ontmoedigen, zijn huizen van na 2009 uitgesloten van overstromingsverzekering.

Verenigde Staten

Huiseigenaren kunnen in de VS vrijwillig een overstromingsverzekering afsluiten bij de overheid. In gebieden die de overheid aanwijst als hoog-risico-gebied is de verzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Maar ongeveer de helft van de overstromingen vindt plaats buiten deze hoog-risico-gebieden en daar zijn huizen meestal niet verzekerd. Zo overstroomden door orkaan Harvey ook delen van Houston die niet als hoog risico zijn aangemerkt.

De overheidsverzekering is relatief goedkoop en niet kostendekkend. Daardoor is de schuld van het National Flood Insurance Program sinds de start in 1968 opgelopen tot 25 miljard dollar.

Duitsland

In Duitsland kunnen huiseigenaren vrijwillig hun huis verzekeren tegen overstromingen en er zijn meerdere verzekeraars die zo'n verzekering aanbieden. Ongeveer een derde van de huizen is verzekerd, vooral in risicogebieden. Daardoor zijn de premies relatief hoog.