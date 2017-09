Ricciardo en Verstappen domineren eerste trainingen in Singapore

Daniel Ricciardo en Max Verstappen hebben de eerste trainingen voor de Grand Prix van Singapore beheerst. De Australiër van Red Bull was in beide sessies op het stratencircuit de snelste, met in de tweede training weer een baanrecord (1.40,852). Verstappen zat daar in de laatste sessie van vrijdag als nummer twee een halve seconde achter (1.41,408).

Verstappen wil zondag scoren in Singapore. Een topprestatie kan zijn tot nu toe magere seizoen in een klap redden. De voortekenen zijn in elk geval gunstig, want ook in racesimulatie waren de wagens van Red Bull erg snel.

Mercedes en Ferrari blijven achter

Mercedes en Ferrari bleven wat achter in de tweede sessie. WK-leider Lewis Hamilton moest 0,7 seconde (1.41,555) toegeven. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas bij Mercedes liep als nummer vier van de tweede training ruim een seconde (1.42,104) achterstand op.