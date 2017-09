Militair in Parijs aangevallen door man met mes

In het centrum van Parijs heeft een man met een mes een militair aangevallen. Dat gebeurde bij metrostation Châtelet-Les Halles, vlak bij het stadhuis. De militair patrouilleerde daar.

De verdachte zou de militair van achteren hebben aangevallen. Er is niemand gewond geraakt. De aanvaller is gearresteerd.

Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een terroristisch motief. De berichten daarover zijn niet eenduidig, maar verscheidene Franse media melden dat de verdachte iets over Allah of IS heeft geroepen.