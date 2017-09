Politiemacht Filipijnse hoofdstad Manilla op cursus

Zo'n 1200 agenten van het politiekorps in de Filipijnse hoofdstad Manilla worden tijdelijk herplaatst en opnieuw opgeleid. De politieleiding neemt de maatregel naar aanleiding van groeiende onvrede over het gewelddadige optreden van de politie in de hoofdstad.

Een deel van de agenten zal na de training weer terugkeren, anderen krijgen een andere functie. Het is voor het eerst dat de politiemacht van een stad wordt doorgelicht sinds president Duterte de oorlog heeft verklaard aan de drugskartels in het land. Agenten kregen ruim een jaar geleden de opdracht om drugscriminelen zonder pardon neer te schieten.

Protesten

Sindsdien kwamen duizenden mensen om het leven en de weerstand tegen het beleid nam toe. Toen de afgelopen maanden twee tieners door de politie werden doodgeschoten, kwam het tot hevige protesten. Honderden mensen gingen de straat op in Manilla.

Daarop kondigde Duterte een groot onderzoek aan. Hij zei dat hij excessen niet zou accepteren. Ook zei hij dat agenten drugscriminelen niet moesten doodschieten, maar arresteren. Vlak daarna gooide hij het weer over een andere boeg. In een gesprek met de moeder van een van de doodgeschoten tieners zei Duterte dat "idioten die zich gewelddadig verzetten, mogen worden doodgeschoten".