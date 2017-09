'Minister Sessions stuurde Trump in mei zijn ontslagbrief'

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions wilde opstappen na een woordenwisseling met president Trump. Amerikaanse media melden op basis van bronnen in het Witte Huis dat hij Trump een ontslagbrief had gestuurd, maar dat Trump weigerde het ontslag te verlenen.

De twee zouden in mei een verhitte woordenwisseling hebben gehad in het Witte Huis. Volgens CBS News en The New York Times was de president furieus na de benoeming van Robert Mueller als speciaal aanklager in het Rusland-onderzoek.

Trump noemde Sessions een stommeling omdat die had gezegd zich niet te bemoeien met het onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en de Russen. Na het gesprek zei Sessions dat hij zijn ontslagbrief had verstuurd. Tegenover medewerkers sprak hij van de meest vernederende ervaring in zijn politieke carrière.

Meer problemen

Trump weigerde het ontslag op advies van mensen uit zijn directe omgeving. Zij zeiden dat een vertrek van Sessions tot problemen zou leiden, omdat Trump kort daarvoor al de baas van de FBI en zijn veiligheidsadviseur had weggestuurd.

De president uitte de afgelopen maanden ook in de media en via Twitter stevige kritiek op Sessions, die tijdens zijn campagne nog een van zijn voornaamste vertrouwelingen was. Hij zei dat hij hem nooit tot minister had benoemd als hij had geweten dat Sessions zijn handen van het Rusland-onderzoek zou aftrekken.