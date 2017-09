CIA-baas zegt bezoek Harvard af vanwege aanstelling Chelsea Manning

CIA-directeur Mike Pompeo heeft zijn bezoek aan de prominente Harvard-universiteit afgezegd, omdat de onderwijsinstelling Chelsea Manning een gastdocentschap verleende. Pompeo noemt Manning een landverrader en vindt dat ze het leven van CIA-medewerkers in gevaar heeft gebracht.

Chelsea Manning lekte in 2010 honderdduizenden geheime documenten over onder meer de troepen in Irak en Afghanistan naar WikiLeaks. In datzelfde jaar werd ze schuldig bevonden aan het lekken van staatsgeheimen. Drie jaar later werd Manning veroordeeld tot 35 jaar cel. President Obama verleende haar vlak voor zijn vertrek gratie.

Vertrouwen beschamen

Pompeo zou bij Harvard een discussie bijwonen over actuele internationale kwesties als de Russische beïnvloeding van de de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de spanningen rond Noord-Korea. Hij kwam niet opdagen en schreef uren later een brief aan de onderwijsinstelling.

Daarin zegt Pompeo, die zelf is afgestudeerd aan Harvard, dat het geen eenvoudig besluit was. "Ik zou het vertrouwen van CIA-medewerkers beschamen als ik zou komen." Volgens Pompeo heeft zijn besluit niets te maken met het feit dat Manning een transgender is. "De universiteit impliceert dat iemand een veroordeelde landverrader kan zijn en tegelijkertijd ook een gast van Harvard."

De universiteit zegt dat Manning is uitgenodigd om een aantal bijeenkomsten op de universiteit bij te wonen, om zo een discussie aan te zwengelen.