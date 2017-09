'Nobelprijzen' voor onderzoek naar katten, krokodillen en koffieklotsen

Hoe kan contact met echte krokodillen een gokker beïnvloeden en waarom hebben oude mannen zulke grote oren? Het zijn vragen die centraal stonden in de onderzoeken die een Ig Nobelprijs hebben gekregen. De onderscheiding is bedoeld voor wetenschappelijke studies "waar je eerst om lacht en dan over nadenkt".

De Ig Nobelprijzen zijn een knipoog naar de echte Nobelprijzen en worden jaarlijks uitgereikt bij een ceremonie op de prestigieuze universiteit van Harvard, in de Verenigde Staten. Bij de 27ste editie werd, zoals ieder jaar, met papieren vliegtuigjes gegooid.

Daarna werden tien prijzen in verschillende wetenschappelijke disciplines uitgedeeld. Het onderzoek naar de grote oren van oude mannen kreeg de Ig Nobelprijs voor de Anatomie. Een studie naar de manier waarop koffie klotst in koppen met verschillende vormen was de winnaar in de categorie Natuurkunde.

Vloeibare katten

Verder kreeg een onderzoek genaamd 'Vaste en vloeibare katten' de prijs in de discipline Vloeistofdynamica. De onderzoekers stellen dat katten zowel vast als vloeibaar zijn, omdat ze zich kunnen aanpassen aan de vorm van een bak, pot of doos. Hun stelling onderbouwden ze met wiskundige formules.

Ook was er een onderscheiding voor een experiment met krokodillen en gokkers. Voor het onderzoek werden gokkers bij een krokodil van een meter gezet. Wat bleek is dat problematische gokkers daarna vaker hoge inzetten plaatsten. Ze verwarden de opwinding die ze voelden na het contact met het reptiel, met het gelukkige gevoel van winst bij gokken.

Didgeridoo's en snurkers

De winnaars kwamen van over de hele wereld om hun prijs - een goedkoop knutselwerkje - in ontvangst te nemen. Ze kregen een minuut de tijd voor een dankwoord. Wetenschappers die te lang van stof waren, werden onderbroken door een meisje van 8.

Ook wetenschapper Milo Puhan mocht een praatje houden. Hij werd onderscheiden voor zijn onderzoek naar het effect van de didgeridoo op snurkers. Puhan kwam erachter dat het snurken vermindert door het diepe basgeluid van het blaasinstrument. De wetenschapper zei dat hij zich vereerd voelde. Hij wees erop dat enkele winnaars van de Ig Nobelprijs later ook een echte Nobelprijs hebben gewonnen.