Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting Japan

Noord-Korea heeft opnieuw een middellangeafstandsraket afgevuurd. Het projectiel kwam vanaf de internationale luchthaven van de hoofdstad Pyongyang en vloog richting Japan, meldt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse leger.

Volgens de Japanse regering vloog de raket over het land heen en kwam die 2000 kilometer ten oosten van het noordereiland Hokkaido in de Grote Oceaan terecht. Er is geen sprake van schade.

Japan veroordeelt de lancering ten zeerste. Zuid-Korea heeft een spoedvergadering van zijn nationale veiligheidsraad bijeengeroepen.

De raketlancering komt kort nadat Noord-Korea Japan en de VS had bedreigd omdat beide landen een VN-resolutie voor nieuwe sancties steunden. Die sancties werden opgelegd vanwege de atoomtest van begin deze maand.