De Vrij: altijd vertrouwen gehouden

Stefan de Vrij was de enige Nederlander op het veld in Arnhem die blij was met de uitslag. De verdediger van SS Lazio won in de Europa League met 3-2 van Vitesse.

"Ik heb altijd wel vertrouwen gehouden dat het goed zou komen. We hebben wel karakter moeten tonen, want we kwamen twee keer op achterstand. Complimenten voor het team. Dat is positief", zegt de oud-speler van Feyenoord.