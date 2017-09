Tafeltennissters door naar kwartfinale op EK

Op de tweede dag van de EK tafeltennis in Luxemburg hebben de Nederlandse vrouwen de kwartfinale bereikt. In de derde en laatste wedstrijd werd met 3-0 gewonnen van Tsjechiƫ. Nederland eindigde daarmee als tweede in de poule, achter Roemeniƫ.

Li Jie zette Nederland donderdag op voorsprong door Renata Strbikova met 3-0 te verslaan. Het tweede punt kwam op naam van Britt Eerland, die met 3-1 te sterk was voor Hana Matelova. Kim Vermaas bepaalde de eindstand op 3-0 door een overwinning van 3-2 op Iveta Vacenovska.

Mannen door in Challenge-divisie

Waar de Nederlandse vrouwen op het hoogste niveau spelen, zijn de mannen een divisie lager actief. Nadat gisteren met 3-0 van Engeland en Ierland werd gewonnen, bleek vandaag Denemarken met 3-1 een maatje te groot. Alleen Ewout Oostwouder wist zijn partij te winnen.

Nederland speelt nu om de plaatsen 17 tot en met 24.