Onderzoek: politie doet te weinig tegen corruptie

De politie doet nog te weinig om corruptie binnen de eigen gelederen tegen te gaan. Ondertussen probeert de georganiseerde misdaad steeds meer grip te krijgen op de opsporingsdiensten.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat morgen wordt gepubliceerd.

Nog altijd is de screening bij de politie niet op orde, constateren de onderzoekers. "Steeds minder medewerkers worden onderworpen aan de zwaardere vormen van screening", staat in het rapport. Ook zijn die onderzoeken minder uitvoerig dan in het verleden en wordt er te weinig tussentijds gescreend.

Lekken

De afgelopen vijf jaar constateerden de onderzoekers 80 integriteitsschendingen die verband hielden met georganiseerde misdaad. De schendingen vonden vooral plaats bij de politie, maar ook bij de douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD. Bij de politie gaat het met name om het lekken van informatie en priv├ęcontact met criminelen. Bij de douane en de FIOD gaat het vooral om het omzeilen van controles.